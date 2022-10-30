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الأحد، 30-10-2022 01:31 م

عمرو دياب يشعل الأجواء في حفله الأخير

عمرو دياب يشعل أجواء حفله


الوكيل الإخباري - احيا الفنان المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً مساء امس في ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار “مصر والإمارات قلب واحد”.

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وقدم عمرو دياب باقة من أغانيه الجميلة والمميزة التي رقص على أنغامها الجمهور الحاضر وردد كلماتها عن ظهر قلب منها “ده لو اتساب”، “بحبه في دلعه”، “برج الحوت”، “أنت الحظ”، وياه”.


وقال دياب خلال الحفل:” “إيه الحفلة الحلوة دي، بيسعدني وبيشرفني إني معاكوا واحنا بنحتفل بالعيد الذهبي الخمسين سنة ما بين دولتين شقيقتين الامارات ومصر ربنا يديم المحبة “

 

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