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الأربعاء، 12-10-2022 04:47 م

عمرو مصطفى يهنئ عمرو دياب ومحمد منير بعيد ميلادهما

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الوكيل الإخباري - في بادرة اعتبرها الكثيرون في الوسط الفني وروّاد السوشال ميديا، مبادرة للصلح، فاجأ الملحن والمطرب عمرو مصطفى متابعيه على "فيسبوك" بمنشور كشف من خلاله نيته التصالح مع كل الذين كانت بينه وبينهم خلافات، وعلى رأسهم "الهضبة" عمرو دياب و"الكينغ" محمد منير، اللذان قدّم لهما التهنئة بعيدَي ميلادهما.

وكتب عمر مصطفى عبر "فيسبوك" يقول: "العمر يجري سريعاً ولن تبقى غير السيرة العطِرة، وداعاً لأي مشكلة مع أي إنسان، وخاصة لو كان الإنسان تجمعه بك عِشرة ونحن قدوة للأجيال القادمة".

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واختتم منشوره بالقول: "لذلك أنتهز فرصة عيد ميلاد علامات الموسيقى عمرو دياب ومحمد منير، كل سنة وأنتم طيبين قامات كبيرة في صناعة الموسيقى تعلّمنا منكم الكثير. كل عام وأنتم بخير".

 

لها

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