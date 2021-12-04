عمر كمال يوضح نتائج التحقيق معه - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر مغني المهرجانات المصري عمر كمال عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من داخل نقابة المهن الموسيقية المصرية ، صرح فيه عن نتائج التحقيق معه من قبل النقابة، في التهم الموجهة إليه بالإساءة لمصر.

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وعلق كمال على الفيديو بقوله: "الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا وف انتظار البيان".

وذكر كمال في الفيديو، أنه ترك عمله في تركيا، وعاد إلى مصر من أجل إنهاء التحقيقات التي طالب بها هو، مؤكدا أنه قدم كل الدلائل التي تثبت براءته من تهمة الإساءة لمصر المقدمة ضده، وأنه لم يقصد أبدا الإساءة لبلده الحبيب.

المصدر- الفن