السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 12:11 م

عمر كمال يوضح نتائج التحقيق معه - فيديو

image (1)


الوكيل الإخباري - نشر مغني المهرجانات المصري عمر كمال عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من داخل نقابة المهن الموسيقية المصرية ، صرح فيه عن نتائج التحقيق معه من قبل النقابة، في التهم الموجهة إليه بالإساءة لمصر.

اضافة اعلان

 

وعلق كمال على الفيديو بقوله: "الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا وف انتظار البيان".

 

وذكر كمال في الفيديو، أنه ترك عمله في تركيا، وعاد إلى مصر من أجل إنهاء التحقيقات التي طالب بها هو، مؤكدا أنه قدم كل الدلائل التي تثبت براءته من تهمة الإساءة لمصر المقدمة ضده، وأنه لم يقصد أبدا الإساءة لبلده الحبيب.

 

 

المصدر- الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2020-03-14-32b6a61369

تامر حسني يتبنى مواهب فنية جديدة في آخر حفلاته - صورة

166150_original

رد فعل غريب من والد حسام حبيب على انفصال ابنه عن شيرين

6164774042360472140ee9f8

عمرو دياب يطرح اغنية لو بتحب

7501631-99824784

ابنة الهام الفضالة نور في اقوى هجوم

5643791_1582274085

نادية الجندي تستذكر صلاح قابيل بذكرى وفاته

19_2021-637503010785977231-597

حقيقة إصابة الفنان صلاح عبدالله بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
345693_48_1637220414

حمو بيكا وحسن شاكوش يغنيان في موسم الرياض

2021_9_2_11_18_36_298

حمو بيكا برد صادم بعد منعه من الغناء