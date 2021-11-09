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الثلاثاء، 09-11-2021 11:43 ص

عودة مشروع مارلين مونرو للفنانة سوزان نجم الدين -فيديو

سوزان-نجم-الدين


الوكيل الإخباري - أثارت الممثلة السورية سوزان نجم الدين الجدل بنشرها صورة لها بلوك النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو، وعلقت عليها قائلة :"مارلين مونرو قريباً".

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وفي كواليس تصوير مسلسل "بيوت من ورق"، تحدث موقع "الفن" مع سوزان نجم الدين، لمعرفة المزيد من التفاصيل المشوقة للعمل، الذي كتبت عنه سوزان "مارلين مونرو قريباً"، بعدما كان تم تأجيله عدة مرات لظروف عديدة.

 

كما تحدثت سوزان عن مشروع جديد صورته أيضاً.

 

وتشارك الممثلة سوزان نجم الدين في بطولة مسلسل "بيوت من ورق"، ويشاركها البطولة الممثلون يوسف الخال وداليدا خليل وجيني إسبر، من كتابة آية طيبة، وإخراج أسامة الحمد.

 

 

المصدر - الفن 

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