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الثلاثاء، 09-03-2021 12:36 م

غادة عادل تكشف للمرة الأولى تفاصيل حالتها الصحية مع كورونا

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الوكيل الاخباري - بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كشفت الفنانة المصرية غادة عادل للمرة الأولى تفاصيل حالتها الصحية مع المرض.

وأكدت أن "حالتها الصحية حتى الآن مستقرة"، وأوضحت أنها شعرت بأعراض برد خفيفة منذ 3 أيام، فأجريت المسحة التي جاءت نتيجتها إيجابية، ولكن حالتي الصحية مستقرة.

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وأضافت "ملتزمة بالعزل الذاتي داخل غرفتي بالمنزل، وأتبع العلاج الرسمي الخاص بوزارة الصحة حتى إتمام الوقت المحدد وعمل مسحة اخرى".

وكان مجدي الهواري، طليق غادة عادل تحدث عن حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها "تجاوزت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في المنزل".


وطالب بالدعاء لها بالشفاء، وبأن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى جمهورها وبيتها وأسرتها، وتستكمل تصوير أعمالها.

 

لها

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