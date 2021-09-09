الخميس 09-09-2021
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الخميس، 09-09-2021 02:23 م

فاليري أبو شقرا بصورة تضج أمومةً مع توأمها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا من خلال حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، صورة عائلية بامتياز جمعتها مع ابنتيها التوأم من زوجها رجل الأعمال زياد عمّار وعلقّت على الصورة التي احتضنت فيها طفلتيها معاً قائلةً: "اليدان مليئتان، ولكن القلب مليء أكثر".

وتلّقت فاليري التهاني من عدد كبير من النجوم على رأسهم نادين الراسي وإلسا زغيب وسينتيا صموئيل وناهد زيدان زوجة باسل خياط.

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يُذكر أنّ فاليري أبو شقرا دخلت القفص الذهبي مطلع شهر آب (أغسطس) من عام 2020 الماضي، وقطعت شهر عسلها في الرابع من الشهر عينه إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت، للمساعدة في رفع الحطام من منازل المتضررين وتنظيف الطرقات والبيوت والمحال التجارية وتوزيع المواد الغذائية والماء.

 

 

المصدر - لها 

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