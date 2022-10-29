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السبت، 29-10-2022 04:19 م

فايز قزق آخر المنضمين إلى أبطال مسلسل للموت 3

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الوكيل الإخباري - يراهن صناع مسلسل للموت على خوض غمار المنافسة الرمضانية لعام 2023 بجزء ثالث من العمل، الذي تستمر في ثنائية سحر وريم لماغي بوغصن ودانييلا رحمة.

وعلى الرغم من التكتم الشديد حول تفاصيل الجزء الجديد، إلا أن جمهور المسلسل بدأ يتوقع أن تأخذ القصة والأحداث مساراً جديداً ومختلفاً، خصوصاً مع انضمام عدد من النجوم السوريين إلى العمل، وهذا ما سبق وأكدته ريان حركة إحدى بطلات العمل في لقاء سابق لها مع ET بالعربي.

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فايز قزق من أحدث الفنانين الذين انتشر خبر انضمامهم إلى الجزء الثالث من مسلسل للموت ، إذ شارك فايز ذلك عبر خاصية الستوري في حسابه على انستغرام، ليعزز انضمامه هذا حضوره ضمن الدراما السورية اللبنانية المشتركة.

 

ET بالعربي

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