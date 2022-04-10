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الأحد، 10-04-2022 02:57 م

فنانون مغاربة يشيدون بأداء ستيفاني صليبا في سنوات الجريش

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الوكيل الإخباري - أشاد عدد من الفنانين المغاربة بأداء الفنانة ستيفاني صليبا في شخصية لينا التي تجسدها في مسلسل "سنوات جريش".

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وكتبت الفنانة المغربية رجاء قصابني عبر خاصية الستوري على الانستغرام: "مسلسل درامي تاريخي روعة بداية موفقة الف مبروك عزيزتي ستيفاني".


وأشاد الفنان المغربي غاني بالدور الذي تجسده ستيفاني صليبا  وكتب: "أداء رائع للفنانة المتميزة ستيفاني صليبا ومسلسل أروع... ألف مبروك مسلسل سنوات جريش إن شاء الله النجاح حليفكم". 


وباركت الصحفية المغربية سلمى العماري للفنانة ستيفاني صليبا على المسلسل: "مبروك عمل رائع يستحق المشاهدة، فخورة بك".


وكتبت عن المسلسل الفنانة المغربية وسيمة: "تطور في الدراما الخليجية، فعلاً المسلسل مشوق". 

 

نواعم 

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