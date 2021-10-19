فنانون يهنئون متابعيهم بمناسبة المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري-هنأ فنانون عرب من خلال صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي " انستغرام " متابعيهم بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف .

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منهم:

الفنانة ديانا كرزون حيث علقت " صلوا على رسول الله أشرف الخلق والمُرسلين سيدنا مُحمد.♥️

‏ كل عام وانتم بالف خير ،بمناسبة مولد سيد الخلق حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .



الممثل السوري باسم ياخور حيث علق :" كل عام وأنتم بألف خير "

الفنان عاصي الحلاني حيث علق :"وُلد الهدى فالكائنات ضياءُ،في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقدم بأحر التهاني الى اهلنا في لبنان والوطن العربي اعاده الله على الجميع بالخير والبركة" >

الفنان حسين الجسمي حيث علق :"نهنىء الأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير..والسراج المنير

‏اللهم صلِّ وسلّم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا وعلى آله وصحبه ".