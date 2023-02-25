فنان شهير يعلن نجاته من موت محقق

الوكيل الإخباري-أعلن نجم فريق "بلاك تيما" الفنان أمير صلاح الدين، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" نجاته من الموت بأعجوبة وذلك خلال تصوير دوره في عمل جديد يخوض به السباق الدرامي الرمضاني القادم.



ونشر أمير صورة له وعلق عليها بقوله: "الكواليس المنعشة.. الحمد لله .. النهاردة نجوت من الموت بأعجوبة".

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وتلقى امير مئات التعليقات التي تمنت له السلامة وطالبته بالمحافظة على نفسه واستخدام دوبلير في المشاهد الصعبة حتى لا يتعرض لأي أذى.



وكان أمير قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن استقبال مولودة له سمّاها "لين"، وكتب قائلاً: "الحمد لله، ربنا رزقنا ببنت اسمها لين، اللهم أنبتها نباتاً حسناً".





لها

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