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الخميس، 04-05-2023 01:06 م

فنان مصري آخر يلحق بمصطفى درويش .. وفاة الفنان شريف فاروق

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الوكيل الإخباري- صُدم الوسط الفني المصري بوفاة الفنان شريف فاروق بشكل مفاجئ، الثلاثاء، عن عمر 46 عاما، ليلحق بزميله مصطفى درويش الذي توفي الإثنين عن عمر 43 عاما.

وأعلن أدهم فاروق عبر "فيسبوك" نبأ وفاة شقيقه شريف فاروق.

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وقال أبو بكر الميرغني ابن عمة الفنان الراحل، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأسرة في انتظار تقرير الصحة لتحديد سبب الوفاة المفاجئة.

وشارك عدد كبير من الفنانين ومخرجي المسرح في مصر في نعي فاروق عبر مواقع التواصل، وكذلك نعته الهيئة العربية للمسرح في الإمارات عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك".


وشريف من مواليد 29 مارس عام 1977 بمحافظة الأقصر جنوبي القاهرة، وتخرج في كلية السياحة والفنادق، لكنه كان موهوبا في التمثيل.

وفضل الفنان الراحل أن ينمي موهبته بالدراسة، فالتحق بمركز الإبداع الفني التابع لوزارة الثقافة المصرية لدراسة التمثيل، وتخرج منه ثم اتجه للتمثيل المسرحي.
وكانت أهم أعمال فاروق مشاركته في مسرحيات "الطوق والأسورة"، و"أحدب نوتردام" و"صانع السعادة"، و"العادلون".

 

 


 




 

 


 

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