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الإثنين، 13-03-2023 01:20 م

فنان يروي تفاصيل تغلبه على السرطان بلا كيماوي

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان يوسف منصور عن تمكنّه من التغلب على مرض السرطان الذي أُصيب به قبل فترة، من دون أخذ العلاج الكيماوي، مؤكداً أن قوة الإرادة التي يتمتع بها كانت العامل الأساسي في هزمه للمرض.

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وقال منصور في تصريحات صحافية: "عرفت أن عندي سرطان قبل الذهاب إلى الأطباء وكان يوجد نزيف دائم، وعلى الفور ذهبت إلى الطبيب وبدأت في بروتوكول العلاج". وأضاف: "كان الحل الوحيد أمامي هو التغلب على هذا المرض اللعين بتقوية الجهاز المناعي للجسم وليس اللجوء إلى العلاج الكيماوي لأنه يدمر الجهاز المناعي، ورفضت أخذ الكيماوي خلال فترة مرضي".


وأردف منصور بالقول: "محمد رمضان نجم والناس حبته واشتغل على نفسه حتى أصبح نجم ومحبوب وأعلى أجر حالياً بلا منازع والنجم الأول الآن محدش بياخد فلوس زيه".


وعن متابعته للمسلسلات؛ أوضح يوسف منصور أنه يتابع أفلام الأبيض والأسود، قائلاً: "أنا اتولدت أهلاوي ووالدي أهلاوي فلازم أكون أهلاوي بالإضافة أنا دائماً في الخارج أتابع المنتخب المصري وكل نادي فيه لعيبة كويسين".

 


 

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