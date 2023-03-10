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الجمعة، 10-03-2023 10:18 ص

الموت يفجع الفنان كاظم الساهر

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان كاظم الساهر، عن وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية وهو أرمين ميناس عازف الدرامز.

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ونشر الساهر، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأستاذ أرمين ميناس عازف الدرامز في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".


على جانب آخر، ينتظر المطرب العراقي كاظم الساهر، طرح ألبومه الجديد لعام 2023، وقال في تصريحات سابقة إنه انتهى من التعاقد على الألبوم وينتظر اختيار اسمه.


وأعرب الفنان كاظم الساهر عن حبه للجمهور وحماسه للقائهم، خاصة بعد أن بادلوه الحب والتقدير له وللفن، وقال: "الجمهور أثبت أن عنده محبة وتقدير للفن ويستحق أن نصعد على المسرح ونعطي من قلوبنا بكل نشاط".


وتمنى أن يكون عام 2023، عام المحبة والسلام "الأمنيات التي نحلم بها دائما المحبة والسلام، وأن يبقى الوطن بخير ويجتمع الجميع على الحب والبركة".

 

مصراوي

 




 

 


 

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