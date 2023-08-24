فيديو - شاكيرا تغني "كامل الاوصاف" للراحل عبد الحليم حافظ

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، فيديو يوثّّق تقديم النجمة العالمية شاكيرا أغنية "كامل الأوصاف" للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ.



وغنّت المطربة الكولومبية من أصل لبناني مطلع "كامل الأوصاف" بلغة عربية سليمة ونطق صحيح، قائلةً: "كامل الأوصاف فتنّي، والعيون السود خدوني، من هواهم رحت اغني، آه يا ليل آه يا عين".



والأغنية من ألحان الموسيقار محمد الموجي، تأليف مجدي نجيب، وإنتاج عام 1968.



ونالت شاكيرا إعجاب الجمهور وإشادات بروعة غنائها بالعربية وليس فقط بالأجنبية على غرار الإنكليزية والإسبانية.



كما تلقت شاكيرا تعليقات بأن المقطع المتداول هو من صنع الذكاء الاصطناعي، لكن من دون التأكد من صحة ذلك.

اضافة اعلان

لها