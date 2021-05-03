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الإثنين، 03-05-2021 11:50 ص

فيديو مؤثر.. ابنة مالك قناة 'طيور الجنة' تنهار بالبكاء من خلف زجاج العناية المركزة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - ما زال خالد المقداد مؤسّس القناة الشهيرة "طيور الجنة" يقبع في العزل في العناية المركزة بعد معاناته من وعكة صحية. وفي هذا السياق، تداول الناشطون على المواقع فيديو أظهر ابنته جنى وهي تقف خلف زجاج الغرفة وتلقي التحية عليه قبل أن تُظهر تأثرها الشديد وتبدأ بالبكاء.

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وأحدث الفيديو ضجة على الحسابات التي أعادت نشره عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وحقق على أحدها في ساعات قليلة بعد النشر أكثر من 131 ألف مشاهَدة، وتمنى الجميع للأب الشفاء العاجل.

 


 

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