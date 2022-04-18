فيديو يوثّق المساعدة المميّزة التي قدمتها أحلام لشاب التقت به بالصدفة

الوكيل الإخباري - وجّهت النجمة الإماراتية أحلام رسالة مميّزة في شهر رمضان من خلال مقطع فيديو يوثّق العمل الإنساني الذي قامت به وزوجها مبارك الهاجري، مطالبةً الجميع بمساعدة بعضهم البعض.



وظهر في الفيديو طبيب يتحدث عن لقاء أحلام خلال تواجدها في مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة، بالصدفة بشاب يتحرك بصعوبة بسبب معاناته من البدانة، ويؤكد الطبيب أن الهاجري سانده ومن ثم تكفل وزوجته أحلام بعلاجه من الوزن الزائد بعملية جراحية.

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وعبّر الشاب عن سعادته الكبيرة لخضوعه هو وشقيقته لجراحة لإنقاص الوزن، بفضل دعم أحلام وزوجها وحرصهما على تقديم هذه المساعدة الانسانية لهما.

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