وائل زيدان يرد على انتقادات جوقة عزيزة

الوكيل الإخباري - خرج الفنان السوري وائل زيدان عن صمته ورد على انتقادات مسلسل "جوقة عزيزة" التي ترد بكثرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لكون البعض اعتبر المسلسل مسيء لشهر رمضان فضلاً عن افقتاد الحلقات الأولى لعنصر التشويق وفق تعبيرهم.

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وكتب زيدان عبر صفحته: "الحالة المستفزة من المتابعين للمسلسلات الرمضانية والتعليقات المسيئة الغريبة جدا وطريقة الانتقادات بطريقة سوقية".

وأضاف: "من الآخر برأيي يلي مو حابب لايتابع بكل بساطة بدون تنمر و تعليقات سخيفة تعبر عن صاحبها ...الانتقاد مقبول ولكن بطريقة حضارية".



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