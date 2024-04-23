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الثلاثاء، 23-04-2024 01:31 م

فيلم 'وداعاً جوليا' يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية

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الوكيل الإخباري - أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد دورته الرابعة عشرة، يوم الإثنين، بمشاركة 26 فيلماً من بينها الفيلم السوداني "وداعاً جوليا" للمخرج محمد كردفاني الذي اختير لعرض الافتتاح.

وتشمل مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان 12 فيلماً، من بينها الفيلم التونسي "بنات ألفة"، والفيلم اليمني "المرهقون"، والفيلم الفلسطيني "الأستاذ"، والفيلم المصري "أنف وثلاث عيون".

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أما مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 14 فيلماً من بينها الفيلم السعودي "ترياق"، والفيلم الأردني "البحر الأحمر يبكي"، والفيلم العراقي "ترانزيت"، والفيلم السوري "رافقتكم السلامة".
كما يعرض المهرجان أربعة أفلام سعودية بالتعاون مع هيئة الأفلام السعودية ضمن قسم "ليال عربية"، إضافة إلى فيلمين من مصر والعراق.

 

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