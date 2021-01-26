في التاسعة من عمرها.. ظهور الفنانة هنا الزاهد بفيلم قديم.. شاهد

الوكيل الاخباري - استعاد الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو من طفولة الفنانة المصرية هنا الزاهد وظهرت فيه أثناء مشاركتها في فيلم "المشخصاتي" الذي عرض في العام 2003.



وبدت وهي في التاسعة من عمرها وهي تشارك في أحد المشاهد طفلة برفقة الفنان تامر عبد المنعم. وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمالها مشيرين إلى أنها لم تتغير كثيراً منذ ذلك الحين. وتبين من خلال البحث أنها نشرت الفيديو قبل أيام على حسابها الخاص على التطبيق مع التعليق: "مين فاكر ده فيلم إيه". وتفاعل معها الكثيرون حيث شاهد المقطع في ساعات قليلة ما يزيد على 860 ألف متابع.

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