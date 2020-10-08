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الخميس، 08-10-2020 11:35 ص

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعة الجميع لهذا السبب

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الوكيل الأإخباري _ أثارت الفنانة فرح بسيسو ضجة كبيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" وذلك بسبب تعليق نشرته عبر خاصية الستوري اشارت من خلاله " إلى أنها تعتزم إلغاء متابعة الجميع وسط صدمة وتساؤلات عديدة من متابعيها .

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حيث انها قالت : "لأن الصداقة عمرها ما كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، بس بعتذر رح أعمل Unfollow للجميع. اللي بيعرف رقمي بيعرف يتواصل معي شخصياً. والأعزاء علي بيتواصلوا معي بالرسائل وباقي ما تبقى لا داع له" داعية من يرغب إلى إلغاء متابعتها إلى فعل هذا من دون تردد.


المصدر : لها 

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