في ذكرى وفاته .. تعرف على وصية نور الشريف التي طلب تنفيذها

الوكيل الإخباري -

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تحل اليوم الذكرى الثامنة على رحيل الفنان نور الشريف، فهو كان ومازال بمثابة المعلم لعدد كبير من نجوم الفن الذين قدمهم كوجوه جديدة في أعماله، وساروا على دربه وحفظوا تعاليمه، وشقوا طريقهم نحو النجومية، لقبه النقاد بصائد الجوائز، فهو من النجوم الأكثر تتويجًا بالجوائز من العديد من المهرجانات المصرية والدولية.وتاليا وصية نور الشريف التي طلب بتنفيذها بعد وفاته، والتي اعلن عنها خلال استضافته في احدى البرامج التليفزيونية.فقد أوصى نور الشريف بعرض مشهد وفاة "عمر بن عبد العزيز" يوم وفاته قائلا "أتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد".وتحدث الراحل خلال هذا البرنامج عن مرضه وعن الموت، كما ظل يصف مستوى أداء مشهد وفاة أمير المؤمنين في مسلسل "" الذي عرض على المشاهدين عام 1994، والذي اعتبره أهم الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي دامت نحو 45 عاما.وعبر الشريف عن مدى دهشته من أداءه المتميز لمشهد الوفاة في كل مرة يعيد فيها مشاهدته.