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الأربعاء، 19-04-2023 03:03 م

قرار بوقف عرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي في العيد

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الوكيل الإخباري-واجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أزمة جديدة مع فيلمها "رمسيس باريس" بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية أمس (الثلاثاء) يحمل الرقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣، لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري بوقف عرض الفيلم، والمقرر في موسم عيد الفطر المبارك، وذلك لحين حذف مشاهده منه.

ومن جانبه، أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري، بياناً صحافياً أكد فيه حصول موكله على حكم قضائي بمنع عرض الفيلم، مشيراً إلى أنه سيُرسل صورة من هذا الحكم الى الرقابة العامة على المصنفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم.

وجاء في البيان: "حصل بحمد الله مكتبنا صباح اليوم على حكم قضائي في الدعوى الرقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ من المحكمة الاقتصادية لصالح الفنان الفرنسي العالمي بي بي ناصري بوقف عرض الأداء الفني العلني في فيلم "رمسيس باريس" لحين حذف صورته من جميع مشاهد الفيلم وغداً سيتم إرسال صورة رسمية من الحكم الى الرقابة على المصنّفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم وجميع الجهات المعنية لتنفيذ القانون. كما يؤكد مكتب المستشار ياسر قنطوش كل التقدير والاحترام للفنانة هيفاء وهبي والاعتزاز بثقتها في مكتبنا كمحامين لها، حيث إنه ليس طرفاً في هذه الأزمة وأن النزاع قاصر بين الشركة المنتجة للفيلم والفنان الفرنسي بي بي ناصري".

يُشار إلى أن فيلم" رمسيس باريس" هو بطولة: هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، وأوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

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