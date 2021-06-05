قرار مفاجئ من الشاب الذي اعتدى عليه أحمد سعد

الوكيل الإخباري -قالت نهال سليمان -مفجّرة واقعة مشاجرة الفنان المصري أحمد سعد بمحطة وقود سيارات- أو واقعة البنزينة، والتي اعتدى فيها «سعد» على شاب عشريني بالضرب وتمزيق التيشيرت، وتطاوله بالشتم على الفتاة وشقيقتها.



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وقالت نهال سليمان من خلال صفحتها، إنها تراجعت وحذفت المنشور بعد تواصل الشاب المعتدى عليه معها، وإخبارها بأن أحمد سعد، عاد إليه مرة أخرى في محطة وقود السيارات «بنزينة»، وتقدم باعتذار له عما حدث، مشيرة إلى أن هذا الشاب هو الذي طالبها بحذف المنشور.

وحول حقها القانوني، في سب أحمد سعد لها، قالت نهال سليمان، إنها لم تقم بتحرير أي محاضر ضد المطرب، وأنها لن تقوم بذلك لعدم وجود وقت لديها للدخول في منازعات، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر أمس الجمعة 4 يونيو، داخل محطة وقود سيارات (بنزينة) بجوار داون تاون في التجمع الخامس.





مشاجرة أحمد سعد

بدأت الأزمة حينما نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة، داخل "محطة بنزين"، ظهر فيها الفنان أحمد سعد، يقوم بالتشاجر مع شاب، في ظل قيام رجلين بتهدئته.



وكشفت الفتاة، عن تفاصيل الواقعة، بحسب قولها: «النهاردة كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون وشوفت شاب صغير.. في العشرينات كان معدّي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة، والعربية كانت بترجع بسرعة وكانت هاتخبط الولد، فا الولد كرد فعل طبيعي قاله “خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي».



وتابعت الفتاة: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان/ أحمد سعد راح عليه وقاله "بتكلم مين كده يلا؟" فا الولد رد عليه قاله "يلا؟ بكلمك أنت" وطبعا الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط وقطعله تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام؛ فرد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية».



المصدر - بلدنا اليوم





