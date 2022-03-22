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الثلاثاء، 22-03-2022 12:13 م

كارمن بصيبص في مصر مجددا

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الوكيل الإخباري - بعد نجاحهما معاً في تعاونهما السينمائي الأول في فيلم "العارف" في الموسم السينمائي الماضي، يبدو أن كارمن بصيبص وأحمد عز سيتعاونان مجدداً من خلال تجربة خاصة.

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وافقت كارمن بصيبص بطلة "عروس بيروت" على تصوير حملة إعلانية جديدة لمصلحة إحدى شركات الاتصالات الشهيرة في مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يشاركها أحمد عز في الحملة بعد نجاحهما معاً في فيلم "العارف" حيث حصلت كارمن على لقب أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في الفيلم خلال حفل توزيع جوائز الـjoy awards  قبل شهور لعام ٢٠٢١ في لبنان، على أن تُعرض الحملة الدعائية خلال موسم رمضان القادم على الشاشات الفضائية.

 

نواعم 

 


 




 

 


 

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