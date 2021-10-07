كاظم الساهر يثير الجدل بتغير شكله - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان العراقي كاظم الساهر فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يوجه تهنئة خاصة للشعب المصري بمناسبة احتفالات شهر أكتوبر.

اضافة اعلان

وانتشر الفيديو بشكل كبير وعلق المتابعون عليه انه بدا بشكل مختلف عن ما يعرفه البعض واشار البعض انه ربما استخدم تقنية الفوتوشوب او خضع للتعديلات التجميلية.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتلقى كاظم ملاحظات او انتقادات حول تغير شكله فقد نشر قبل فترة فيديو قيل انه استخدم فيلتر او برنامج تحسين الصورة مما استغربه الجمهور.

المصدر - الفن