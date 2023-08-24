كريم عبد العزيز يقدم شخصية توت عنخ آمون في فيلم الفرعون الأخير

الوكيل الإخباري- يستعد النجم كريم عبد العزيز لبطولة فيلم يحمل اسم الفرعون الأخير، والذي يتناول قصة حياة الفرعون توت عنخ آمون، وقصة اكتشاف الأسرار المذهلة لمقبرته، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التصوير والإخراج.



يهتم طاقم العمل بالتفاصيل الكاملة لفيلم الفرعون الأخير وذلك من خلال تدقيق بحثي ومراجعة من علماء مختصين. ويقوم بإخراج الفيلم مروان حامد، ويكتبه أحمد مراد.



يتم تصوير فيلم الفرعون الأخير في 2025، ليخرج في أبهى صورة، بمشاركة كوكبة من النجوم المصريين والعالميين، وستتم ترجمته إلى عدة لغات.



تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، بين زمنين، الأول في مصر القديمة، والثاني في القرن العشرين، وهو الزمن الذي سيظهر فيه كريم عبد العزيز.



ويأتي قرار إنتاج هذا العمل الضخم، إيمانًا بضرورة صنع عمل تاريخي جاد عن 'الفرعون الشاب'، وهي المرة الأولى التي ينتج فيها مشروع مصري بهذا الحجم

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ويشكل حرص الشركتين على التحضير والإعداد الجيد لهذا العمل، بداية لشكل إنتاج جديد، يفتح آفاقًا لأعمال 'ملهمة'، مع عناية بكل تفاصيلها، وهو ما يستحق التقدير.



يذكر أنه في الرابع من نوفمبر، عام 1922، وبعد 15 عامًا من البحث، وجد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، وهي أفضل مقبرة وجدت على مر التاريخ لم تٌمس من قبل في وادي الملوك.



توت عنخ آمون، هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 ق.م إلى 1325 ق.م. ويعدّ الفرعون الشاب، من أشهر الفراعنة، نظرًا اللغز الذي أحاط بظروف وفاته، واكتشاف مقبرته بكنوزها المبهرة.

صدى البلد