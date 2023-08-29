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الثلاثاء، 29-08-2023 04:17 م

كريم عبد العزيز يكشف عن أمنيته الوحيدة مع الزعيم عادل إمام

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الوكيل الإخباري-تصدرت تصريحات الفنان كريم عبد العزيز الأخيرة مؤشرات البحث الساعات الماضية، وذلك عقب حديثه عن أعماله المقبلة، وجانب عن حياته الشخصية.

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وبالتفاصيل ، قال كريم عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: "أنا بحط بصمتي في كل حاجة بعملها، والبصمة بتتكتب على الورق لأن المؤلف بيبقى عارف وواعي إيه اللي يليق بكل فنان".

وتابع: "أنا مخرج أصلاً وصاحب العمل هو المخرج ولكن اتعلمنا من الأساتذة الكبار إني أقول وجهة نظري وملاحظاتي وكل شيء، ولو محصلش اتفاق أنت بتعتذر وهو بيرشح ممثل آخر... لكن عندما نصل للتصوير ننفذ ما اتفقنا عليه".

تحدث كريم عبد العزيز عن إيراداته السينمائية، وقال: "نجاحاتي في السينما بالنسبة لي رعب وخوف ومسؤولية، طول الوقت يجب أن يكون لديك طموح ورغبة في النمو، ويجب أن تظل عند حسن ظن الجمهور والمحافظة على أرقامك، والإيرادات تأتي مع مسؤوليات لا يمكن تجاهلها".

واستكمل حديثه، وقال: "أنا طول الوقت أتنوع في أدواري وذلك لأن عمر الفنان يطول مع التنويع، لأن الجمهور يصاب بالملل إذا لم يتعرض للجديد والمفاجآت".

أما عن أمنيات كريم عبد العزيز، قال: "جيلي نشأ على أعمال عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد زكي وغيرهم، وتعلمنا منهم الالتزام وحب العمل، وأن نحن لا نقدم مجرد أدوار فنية بل ندخل بيوت الناس ونؤثر فيهم، والخطأ لا يُغتفر في هذه المهنة، تعلمت من جيل عادل إمام ويحيى الفخراني الالتزام وحب الشغل، وأتمنى أن أكون مثل العظيم عادل إمام، الذي نشأنا جميعًا على أعماله وأفلامه وأنا أعتبر نفسي واحدًا من تلاميذه ولدي علاقة قديمة معه وبعائلته وبمثلت معه في فيلم 'المشبوه' وهو أسطورة من أساطير الفن".

واختتم كريم عبد العزيز حديثه، وقال إنه قد انتهى من تحضيرات سيناريو فيلم "الفيل الأزرق 3"، وأكد أنه سيبدأ تصوير العمل في شتاء 2024، وأشاد بالمخرج بيتر ميمي الذي يعمل معه حاليًا على تصوير مسلسل "الحشاشين".


صدى البلد

 




 

 


 

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