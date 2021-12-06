كيفانش تاتليتوغ يستعد لحملة دعائية بـ8 ملايين ليرة تركية

الوكيل الإخباري - يبدو أن كيفانش تاتليتوغ الذي أعلن حمل زوجته قبل أيام بعد زواج خمس سنوات وتناقلته وسائل الصحف والإعلام التركية، على علم بجنس المولود بعد مرور ثلاثة شهور على حمل زوجته باشاك ديزر، حيث نقلت المواقع الإلكترونية التركية أن باشاك حامل "بذكر" من زوجها كيفانش وهما حالياً يخططان لاختيار اسم طفلهما الأول.

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يستعد كيفانش تاتليتوغ لتصوير حملة دعائية جديدة لمصلحة إحدى الشركات العالمية للسيارات، حيث تعاقد على الحملة مقابل 8 ملايين ليرة تركية، ومن المقرر إنهاء تصويرها قبل منتصف الشهر الحالي لعرضها قرب نهاية العام.

مشروع نتفليكس

على صعيد آخر، نشرت الصحف التركية صورة خاصة من كواليس تصوير كيافنش تاتليتوغ الشهير "بمهند" من داخل تصوير أحدث مشاريعه الفنية، حيث يصور حالياً مشاهده ضمن فيلمه السينمائي الأول مع منصة نتفليكس العالمية.



وقد ظهر كيفانش مرتدياً نظارة طبية ليتناسب مع الشخصية التي يجسدها ضمن الأحداث، كما ينتظر البدء بتصوير مشاهده ضمن مسلسل "إذا خسر الملك" الذي انسحبت منه نسليهان أتاغول التي رُشّحت للبطولة أمامه في أول تعاون يجمعهما، لكنها انسحبت لارتباطها بعمل آخر حيث تستعد للوقوف أمام زوجها قادير أوغلو في عمله الدرامي الجديد.

المصدر - نواعم

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