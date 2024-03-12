لأول مرة منذ 30 عاماً.. ناصر القصبي يغيب عن أعمال رمضان

الوكيل الإخباري - على مدى أكثر من 30 عاماً، استحوذ الفنان ناصر القصبي على عرش الكوميديا الخليجية، مقدماً أعمالًا خالدة أضفت البهجة على قلوب المشاهد العربي، لكن القصبي يغيب هذا العام عن الشاشة الصغيرة.



وشكل غياب القصبي عن دراما رمضان 2024، حنيناً وردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر عنها جمهور النجم في أولى أيام الشهر.

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وكتب ظافر بن شيبان عبر حسابه على "إكس" "فقدناك.. يا قمر التلفاز بعد أكثر من 30 عاماً وأنت لذة فطورنا، عسى المانع خير".

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