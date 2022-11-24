الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 11:32 ص

لقب يلاحق ميغان ماركل منذ صغرها... ما هو؟

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الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل عن أن والدتها، دوريا راجلاند، تناديها حتى الآن بلقب مستعار منذ أن كانت طفلة.

وقالت ميغان ماركل للممثلة ميكايلا جاي رودريغيز، أثناء الحلقة قبل الأخيرة من بودكاست "آركيتايبس" على سبوتيفاي، إن والدتها لا تزال تناديها بلقب "فلاور" أي الوردة.

وعند تقديم البودكاست، اشارت ميغان إلى انها ستطرح موضوع "العيش خارج الصندوق" أي التحرر من أي قيود تفرض عليها، وهذا يدفعها للتعبير والحديث بحرية عن حياتها وهواياتها.


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