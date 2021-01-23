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السبت، 23-01-2021 10:54 ص

لقطة نادرة.. أبناء عمرو دياب معه على المسرح في دبي - فيديو

Aqaba-News


الوكيل الاخباري - في لقطة نادرة بحفلات عمرو دياب، فاجأ الفنان المصري معجبيه في الحفل الغنائي الذي أحياه، اليوم الجمعة، بإمارة دبي الخليجية بصعود أبنائه على خشبة المسرح.

وظهر عبد الله وكنزي أبناء عمرو دياب من زوجته، زينة عاشور، على مسرح حفله مع والدهم، واحتضنهما أمام الجمهور.

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وأقيم حفل عمرو دياب باستاد دبي الدولي، مصاحبا ذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" المستجد.

 


وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في بيان لها أن كافة الفعاليات الفنية التي تستضيفها وتنظمها خلال هذه الفترة، والتي تشمل حفل عمرو دياب في استاد دبي الدولي في مدينة دبي الرياضية، وحفل إنريكو ماسياس في دبي أوبرا تخضع لإجراءات احترازية ووقائية مشددة لضمان سلامة المشاركين.

وكان عمرو دياب شارك مقطعا مصورا عبر صفحته على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي من التحضيرات التي رافقت حفل اليوم.

 



ويأتي حفل عمرو دياب في دبي، الجمعة، بعد أن طرح أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، الذي يضم 12 أغنية هي "يا أنا يا لأ" و"محسود" و"شكرا" و"عايز أعمل زيك" و"طبل" و"بتهزر" و"فاكرني يا حب" و"وأنا معاك" و"يادلعوا" و"من العشم" و"محسود (Remix)" و"الجو جميل".

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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