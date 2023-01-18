ليلى زاهر تستعد لإطلاق أغنيتها الأولى "كلمة أخيرة"

الوكيل الإخباري-انتهت الفنانة المصرية ليلى زاهر من تسجيل أولى أغنياتها بعنوان "كلمة أخيرة"، المقرر طرحها قريباً على موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.



وقامت ليلى زاهر بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد حسن، وألحان وتوزيع إسلام زكي.



وكانت ليلى قد خاضت تجربة الغناء على سبيل الهواية، حيث سبق وغنت في حفل تخرجها أغنية "سقفة" وسط تفاعل زملائها وأهاليهم، وحقق الفيديو وقتها عدداً كبيراً من المشاهدات على موقع يوتيوب.



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