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الثلاثاء، 03-01-2023 01:05 م

مع بداية العام الجديد .. احمد سعد يطرح أغنية " يا عراف " غداً الأربعاء - فيديو

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الوكيل الإخباري-يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية "يا عراف" التي تجمعه بالفنان أحمد زعيم والمطرب التونسي نوردو.

ويتم طرح أغنية "يا عراف" في تمام الساعة الخامسة مساء غداً الأربعاء 4 يناير 2023، عبر YouTube والمنصات الموسيقية المختلفة.

وأغنية "يا عراف" من كلمات محمد الفقي، ألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج ياسين حسن.

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الجدير بالذكر أن أحمد سعد يستعد خلال الفترة المقبلة لتسجيل أغاني مسلسل "العمدة"، في تعاون جديد مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، بعد نجاح تعاونهم في مسلسل "البرنس" في رمضان 2021.

 




 

 


 

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