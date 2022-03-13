ليلى طاهر تطمئن محبيها على صحتها

الوكيل الإخباري - بعد وقوعها منذ حوالي الشهر في حمام منزلها وإصابتها بكسر في قدمها، وخضوعها لعملية جراحية في قدمها، تواصل الممثلة المصرية ليلى طاهر خضوعها للعلاج الفيزيائي، وقالت إنها أصبحت بحالة صحية أفضل، وهي تلازم منزلها ولا تخرج منه في هذه الفترة.



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شكرت طاهر كل محبيها وأصدقائها، الذين حرصوا خلال الفترة الماضية، على الإطمئنان على صحتها، ومتابعة حالتها، والوقوف إلى جانبها.



يذكر أن الممثلة ليلى طاهر اعتزلت التمثيل في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت :"قررت الاعتزال لأتفرغ لحياتي العائلية، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".

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