الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

جمعية البنوك: تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار السلع ليس بسبب جشع التجار

تضامن: متوسط الأجور في قطاع التعليم 563 ديناراً لعام 2020

الحاج توفيق: حملة ومعلومات مُضللة ضد القطاع التجاري

القواسمي: استقرار أسعار الألبسة والأحذية محليا

562 مليون دينار تبادل تجاري بين الأردن وألمانيا العام الماضي

الخصاونة: الملك يقود مشروعا إصلاحيا نهضويا شاملا

أسعار الذهب محليا

ارتفاع واضح في قيم ودائع غير المقيمين لدى البنوك العام الماضي

ارتفاع بالأسعار و أجور منخفضة .. مطالبات برفع رواتب العمال

الإثنين، 14-03-2022 12:24 م

ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن نهائيا

150616Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، عدم قبولها المشاركة في أي أعمال فنية قادمة، واعتزالها العمل الفني نهائياً بعد مسيرتها الطويلة الحافلة بالكثير من الأعمال التي نالت إعجاب محبيها وجمهورها، مشيرًة إلى أنها تكتفي بهذا القدر الذي قدمته.

اضافة اعلان

 

وقالت ليلى، في تصريحات صحافية: "الفنان ما هو إلا مشوار، وأنا لحد كدة أعتقد إن مشواري خلص، وأنا قدمت أعمال كتير الحمد الله راضية عنها، والجمهور اللي يحب يشوفني يطالب إن أعمالي القديمة تتعرض، وفي أعمال ليا كتير شوفوها.

واحتفلت ليلى طاهر، أمس (الأحد) 13 آذار مارس، بعيد ميلادها الثمانين، وهي تعد واحدة من أهم نجمات جيلها، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيرًا كبيرًا في العالم العربي.

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
4705

توضيح قصة تبرع ليوناردو دي كابريو بمبلغ ضخم لصالح أوكرانيا

72281

أول ظهور للفنان سمير صبري داخل المستشفى-صور

18074924571521022159

حفيدتا كاظم الساهر تغنيان معه على المسرح - فيديو

afkarjadida.com_2022-03-13_13-55-56_134827

شاهد.. أحلام الشامسي تؤدي مناسك العمرة

2022-637823677879124660-912

حسن الرداد يتصدر البوستر الرسمي لمسلسل بابلو - صورة

20170913100117117

ليلى طاهر تطمئن محبيها على صحتها

أخبار متعلقة
73086419_2495444997374907_1650662614839183562_n

ديمة الجندي تحتفل بعيد ميلادها وتستقبل التهاني من زملائها

img-210917082514-22-shaza-new

شذى حسون تحتفل بعيد ميلادها بحفل ضخم - صور

cyrine_3

شاهد..سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها قبل موعده

3b38c713-473e-45c4-909e-a88ac3961527

هكذا احتفلت لطيفة التونسية بعيد ميلادها - صورة