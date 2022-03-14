ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن نهائيا

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، عدم قبولها المشاركة في أي أعمال فنية قادمة، واعتزالها العمل الفني نهائياً بعد مسيرتها الطويلة الحافلة بالكثير من الأعمال التي نالت إعجاب محبيها وجمهورها، مشيرًة إلى أنها تكتفي بهذا القدر الذي قدمته.

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وقالت ليلى، في تصريحات صحافية: "الفنان ما هو إلا مشوار، وأنا لحد كدة أعتقد إن مشواري خلص، وأنا قدمت أعمال كتير الحمد الله راضية عنها، والجمهور اللي يحب يشوفني يطالب إن أعمالي القديمة تتعرض، وفي أعمال ليا كتير شوفوها.



واحتفلت ليلى طاهر، أمس (الأحد) 13 آذار مارس، بعيد ميلادها الثمانين، وهي تعد واحدة من أهم نجمات جيلها، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيرًا كبيرًا في العالم العربي.



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