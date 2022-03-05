ليلى علوي تبدأ تصوير مسلسل دنيا تانية

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن بدء تصوير مشاهدها بمسلسل “دنيا تانية” المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

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وصورت النجمة المصرية أولى مشاهدها في العمل، في إحدى الديكورات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.



وأشارت الفنانة المصرية إلى أنّ المسلسل سيتكون من 15 حلقة، وسيكون من النوع الاجتماعي التشويقي.



ومسلسل “دنيا تانية” من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد عبد العال، وبطولة مي سليم، مجدي كامل، فراس سعيد، وليلى علوي، وغيرهم من النجوم.



وكانت ليلي علوي قد أعلنت في بداية فبراير الماضي غيابها عن الموسم الرمضاني القادم لضيق الوقت، قبل أن تعدل عن هذا القرار بعدما عرض عليها هذا العمل القصير.

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