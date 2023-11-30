ليلى علوي تعلّق على حفل زفاف في غزّة: "لا بد للحياة من أن تعود"

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص في موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي جالسة تكتب عبارة "لا بد للحياة من أن تعود"، وذلك تعليقاً على خبر إقامة أحد الأفراح في مخيم الإيواء بغزة، معبّرةً عن سعادتها بذلك.

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وعلّقت ليلى على الفيديو قائلةً: "شفت مبارح الفرح اللي تعمل في مخيم الإيواء وفرحت من كل قلبي بيهم لأن طول ما فينا نفس الحياة لازم تعود... لا بد للحياة من أن تعود".

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