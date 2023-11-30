الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يبحث مع قادة منظمات أممية ودولية تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

الاحتلال يستولي على مئات الدونمات من أراضي الرشايدة وعرب التعامرة شرق بيت لحم

هيئة الأسرى: الإفراج اليوم عن 30 أسيرا بالدفعة السابعة

الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

نتنياهو لبلينكن: تعهدت بالقضاء على حماس ولن يوقفنا أي شيء

الحكومة: تخفيض أسعار السولار والبنزين لشهر كانون الأول

فيديو - مشاهد كارثية لم تراها من قبل لمجمع الشفاء الطبي

رئيس مجلس النواب: الأردن سيبقى مدافعا عن الحق الفلسطيني

ارتفاع الإيرادات المحلية لنحو 6.518.2 مليار دينار في 9 أشهر

إصابة صحفي برصاص الاحتلال جنوب وادي غزة

عاجل

الملك يبحث مع قادة منظمات أممية ودولية تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

الخميس، 30-11-2023 02:38 م

ليلى علوي تعلّق على حفل زفاف في غزّة: "لا بد للحياة من أن تعود"

laila123


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص في موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي جالسة تكتب عبارة "لا بد للحياة من أن تعود"، وذلك تعليقاً على خبر إقامة أحد الأفراح في مخيم الإيواء بغزة، معبّرةً عن سعادتها بذلك.

اضافة اعلان

 

وعلّقت ليلى على الفيديو قائلةً: "شفت مبارح الفرح اللي تعمل في مخيم الإيواء وفرحت من كل قلبي بيهم لأن طول ما فينا نفس الحياة لازم تعود... لا بد للحياة من أن تعود".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
mostapha-kamal-750x375

مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية بعد وعكة شديدة

756195_L

ياسمين صبري تكشف حقيقة زواجها سرّاً

458064_0

ياسمين رئيس تعلن مفاجأة حول جنسيتها

2000217_0

تضامنا مع غزة.. حميد الشاعري يطلب من أصدقائه عدم الاحتفال بعيد ميلاده

1701174745-0

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

image

شاهد هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور لها بعد انفصالها