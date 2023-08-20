ماذا قال احمد عز عن زيارته لنادي النصر السعودي ؟

الوكيل الإخباري- تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري أحمد عز كشف فيه عن سعادته بتواجده داخل جدران نادي النصر السعودي، تزامنًا مع فوز الفريق ببطولة العرب للأندية بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي.

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وظهر عز في الفيديو وهو يشيد بتطور الكرة في المملكة العربية السعودية مؤكداً أنها تشهد نهضة كروية غير مسبوقة، مضيفًا: "أنا سعيد بزيارتي لنادي النصر السعودي، وسعيد أكتر بالنهضة الكروية اللي بتحصل في المملكة العربية السعودية، شيء عظيم وفخر لينا كلنا كعرب، ويارب دايما في نجاح".



وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة لأحمد عز، وكتب عليها: "النجم الكبير والصديق العزيز أحمد عز في حفل نادي النصر اليوم، وهناك مفاجآت قريبًا معه إن شاء الله.



لها