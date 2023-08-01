الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

ندوة في الطفيلة التقنية عن التغير المناخي

الملك يستقبل الرئيس القبرصي في قصر الحسينية

ندوة تسلط الضوء على دور الأردن في المحافظة على عروبة القدس

5 جرحى في عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم"

الجزائر: محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للنيجر ونحذر من التدخل العسكري الأجنبي

تعليمات لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني

إدارة السّير تضبط 113 مركبة أجنبية مخالفة

مهرجان جرش يحتضن ليلة حب ووفاء لتوفيق النمري

إرادات ملكية بترفيع 15 قاضٍ - أسماء

الثلاثاء، 01-08-2023 04:09 م

احمد عز يضع شرطاً لانتاج جزء جديد من " ولاد رزق"

blob_878102_original


الوكيل الإخباري- يستعد الفنان أحمد عز لتصوير أحدث أعماله السينمائية وهو الجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته السلسلة بدور العرض من خلال الجزءين السابقين.

اكدت مصادر لموقع "لها" ، أن الفنان أحمد عز يعقد حالياً جلسات عمل مع المخرج طارق العريان، والمؤلف صلاح الجهيني، والمنتج موسى عيسى من أجل وضع اللمسات الأخيرة حتى يبدأ التصوير في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك ليلحق العرض بداية عام 2024 .

اضافة اعلان


وأضاف المصدر، أن "عز" وضع شرطاً من أجل نجاح الفيلم، وهو أن يتواجد نفس النجوم الذين ظهروا بالجزءين السابقين، وهم عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، أحمد الفيشاوي لأن نجاح الفيلم كان معتمد على الشخصيات الأربعة الأساسية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-456212-638264927634369275

زوجة راغب علامة تدفع احدى معجباته بقوة وهو يكشف التفاصيل

271391

وفاة فنان امريكي بعد أيام من وفاة والده

hhhhh

مهرجان جرش يحتضن ليلة حب ووفاء لتوفيق النمري

9999073845

شخصية احبها الأطفال .. وفاة فنان كوميدي بعد صراع مع المرض -صورة

4202319105725977073301

الصورة الأولى لـ حسن يوسف وشمس البارودي في جنازة نجلهما

1486300513427390900

إصابة فنان شاب بقطع في الحنجرة -صورة

أخبار متعلقة
20237161518219186C

أحمد عز يفوز بجائزة