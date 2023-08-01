احمد عز يضع شرطاً لانتاج جزء جديد من " ولاد رزق"

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان أحمد عز لتصوير أحدث أعماله السينمائية وهو الجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته السلسلة بدور العرض من خلال الجزءين السابقين.



اكدت مصادر لموقع "لها" ، أن الفنان أحمد عز يعقد حالياً جلسات عمل مع المخرج طارق العريان، والمؤلف صلاح الجهيني، والمنتج موسى عيسى من أجل وضع اللمسات الأخيرة حتى يبدأ التصوير في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك ليلحق العرض بداية عام 2024 .

اضافة اعلان



وأضاف المصدر، أن "عز" وضع شرطاً من أجل نجاح الفيلم، وهو أن يتواجد نفس النجوم الذين ظهروا بالجزءين السابقين، وهم عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، أحمد الفيشاوي لأن نجاح الفيلم كان معتمد على الشخصيات الأربعة الأساسية.

