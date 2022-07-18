ماذا كانت تعمل أحلام الشامسي قبل الشهرة .. وكم كانت تتقاضى راتباً؟

الوكيل الإخباري-دائًما ما تشغل حياة الفنانين والمشاهير بال الجمهور والمتابعين، فقبل التحاقهم بالفن وانضمامهم لقائمة النجوم والمشاهير،كان بعض الفنانين يعملون في مهن أخرى، منهم من عمل في مجال تخصصه الدراسي والعلمي، ومنهم من عمل في مهنة .

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وفي هذا الصدد، كشفت الفنانة أحلام عن مهنتها الاولى ، وذلك خلال حوار مع عدد من الشباب عبر حسابها على موقع تويتر في وقت سابق حيث قالت في تغريدة سابقة لها عبر صفحتها الخاصة على تويتر:“ صحيح انا بدأت العمل في مدرسه ابتدائي كمدرسة بألف ريال، وكنت أعول أسرتي مع اخواتي، وهاذي كانت البداية.. براڤوا عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر.. اسمحوا مروري“.

والقت تغريدة أحلام تفاعل كبير بسبب كشفها عن ذلك السر بالإضافة إلى تشجعيها للجمهور والشباب من خلال نموذجها في العمل والصبر .

المصدر: يمن