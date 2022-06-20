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الإثنين، 20-06-2022 10:52 ص

فيديو .. احلام تهنئ زوجها بمرور 22 عاماً على زواجهم

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل مقطع فيديو تهنئ فيه زوجها سائق الراليات مبارك الهاجري بمرور 22 عاماً على زواجهم .

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وسألت الفنانة خلال الفيديو زوجها مبارك :" كم سنة ؟ .. وأجاب :" 22 سنة .. العمر كله " ،  وعلقت على الفيديو :" ربي لا يحرمني منك يا نور قلبي وعيني "

 

وتفاعل متابعيها مع مقطع الفيديو بالاعجاب وتمنوا لهما السعادة.

 

وكانت قد تصدرت الفنانة أحلام الشامسي قبل أيام ترند مواقع التواصل الاجتماعي بهدية قدمها لها زوجها  مبارك وهي ساعة فخمة ونادرة من شركة "آبل" مرصّعة بحبوب من الألماس، وبدت أحلام في غاية السعادة بسبب هذه الهدية الفريدة من نوعها.

 

 




 

 


 

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