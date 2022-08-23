ما هي وصية الفنان الراحل بسام لطفي التي لم يتم تنفيذها ؟

الوكيل الإخباري-رحل عن عالمنا، يوم الجمعة الماضي، الفنان بسام لطفي عن عمر ناهز الـ82 عاماً وأعلنت نقابة الفنانين السوريين الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.



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وكشفت بعض المصادر المقربة من الفنان أن وصية بسام لطفي قبل وفاته، كانت أن يدفن في مدينة طولكرم بفلسطين، ولكن لصعوبة تنفيذ الوصية، تم دفنه في بلده الثاني سوريا.



ومن ناحيتها كانت نقابة الفنانين السورية بدمشق، قد أعلنت موعد الدفن والعزاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "ينطلق موكب التشييع يوم السبت 20 آب من مشفى الأسد الجامعي الساعة 11 والنصف صباحا، ويصلى على جثمانه الطاهر عقب صلاة الظهر في جامع لالا باشا شارع بغداد مقابل نقابة الفنانين .

ويوارى الثرى في مقبرة الدحداح، تقبل التعازي يومي السبت والأحد 20/21/8/2022، في صالة دار السعادة بالمزة للرجال والنساء، من الساعة 6 حتى 8 مساء".





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