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الأحد، 18-06-2023 03:39 م

محامي اليسا يكشف تفاصيل الدعوى المقدمة ضدها في الامارات

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الوكيل الإخباري- بعد أن أعلنت مؤخرا الفنانة اللبنانية اليسا، أن القضاء اللبناني أصدر حُكما لصالحها في أزمتها مع شركة "وتري"، حول أغنيتها "أنا وبس"، كشف محامي اليسا مارك حبقة تفاصيل جديدة حول الموضوع

وفي حديث لـ et بالعربي، اشار محامي اليسا الى ان القرار الذي صدر هو القرار الاول الذي اثبت عدم احقية شركة "وتري" بان تتعاطى مع شركات التوزيع وارسال كتب تحذيرية لهم بأنهم لا يستطيعون التعامل مع اليسا او توزيع اي البوم لها، مؤكدا ان "وتري" ملزمة على تنفيذ القرار الصادر بحقها، وفي حال لم يتم التنفيذ الطوعي فسيتم اللجوء للقانون لالزامها تنفيذ الحكم.

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وفي سياق متصل، وبحسب ما اشار et بالعربي، فإن هناك قضية تم رفعها ضد اليسا من وتري في الامارات ايضا وليس فقط في لبنان، ليؤكد محامي اليسا انه لم يصدر اي حكم بأي دعوى ضد اليسا في الامارات، قائلا: "الدعوى المقدمة ضد اليسا في الامارات والتي أُصدر بها قرارا منذ اسبوع، تم تعيين خبير بها ولم يتم ابدا صدور اي حكم بأي دعوى وانا أجزم هذا الامر".

 

 

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