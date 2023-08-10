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الخميس، 10-08-2023 09:11 ص

شاهد : صورة بالذكاء الاصطناعي تجمع دنيا وإيمي سمير غانم بوالدتهما دلال عبد العزيز

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الوكيل الإخباري- فاجأ أحد متابعي الفنانة دنيا سمير غانم، بإرساله صورة لها مركّبة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها مع شقيقتها إيمي ووالدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، تزامناً مع ذكرى رحيلها.

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ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي في "انستغرام" الصورة التي كُتب عليها: "مش ناسينك الذكرى الثانية لوفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز"، لتعلّق دنيا عليها قائلةً: " شكراً جداً"

يُذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا في 7 آب (أغسطس) 2021، بعد أشهر من دخولها المستشفى في (نيسان) أبريل 2021، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

 


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