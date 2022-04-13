محمد رمضان عن المشوار كل يوم حوار-فيديو

الوكيل الإخباري - شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو جديد على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، جمعه مع الممثلة دينا الشربيني من مسلسل "المشوار"، وعلّق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: "المشوار كل يوم حوار".
وتفاعل المتابعون مع المنشور، وأثنوا على أداء الثنائي، وقدراتهم العالية في التمثيل.
الجدير بالذكر أن أحداث مسلسل "المشوار" تدور حول ماهر " محمد رمضان " الذي يضطر لترك البلد برفقة زوجته ورد " دينا الشربيني " وابنه رحيم، هرباً من رجل الأعمال وتاجر الآثار "وجيه"، ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية، في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.
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