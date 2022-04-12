محمد رمضان ودينا الشربيني يقدمان مشاهد شيقة في المشوار

الوكيل الإخباري - في الحلقة العاشرة من مسلسل المشوار إجتمع الأبطال فيما بينهم بين جميع الأبطال، وقدم المخرج محمد ياسين، بالحلقة العاشرة تميز واضح بخصوص الكادرات والموسيقى التصويرية الخاصة بالعمل لتكون تلك الحلقة هي البداية الأخرى لأحداث متصاعدة ضمن العمل.



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شهدت الحلقة الجديدة تقابل عدد من صناع العمل في المشاهد أبرزهم الممثل بيومي فؤاد في أول لقاء يجمعه مع محمد رمضان، وتتالت الأحداث ليقابل رمضان محمود الليثي الذي يجسد شخصية صديقه من أجل بيع الأثار المحور الرئيسي للأحداث، التي شهدت موسيقي تصويرية وإخراج بشكل هائل وباداء تمثيلي من جميع صناعه بهدوء وإتزان ليقدم الثنائي ومع جميع الأبطال دراما دون ملل .

يسرد العمل العديد من الأحداث المشوقة حول قضية الأثار المتهم فيها وجيه بيه التي يجسدها الممثل أحمد كمال لتكون مشاهده والخاصة بالتحقيق وأيضاً التي تجمعه مع محاميه في الحلقة العاشرة.

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