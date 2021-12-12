محمد كريم يحصل على لقب شخصية العام من GQ العالمية - صور

الوكيل الإخباري - استطاع النجم محمد كريم أن يثبت تفوقه في هوليوود ويحصل على لقب شخصية العام من قبل مجلة GQ العالمية، في الحفل الذي أُقيم الجمعة الماضي بدبي، بحضور الشخصيات العالمية الفائزة لهذا العام.

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ومن أبرز الشخصيات العالمية والعربية الفائزة لهذا العام النجم العالمي سويز بيتس، والمطربة العالمية أليشيا كيز ونجم منتخب هولندا السابق كلارنس سيدورف.

ويعد حصول كريم على تلك الجائزة استكمالا لحصول العديد من الشخصيات المصرية عليها، حيث حصل عليها سابقًا كل من النجم الدولي محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ورامي مالك ومينا مسعود، وغيرهم من الفنانين.



من جهة أخرى أبرز موقع هوليوود ريبورتر الأمريكي، الاتفاق الذي تم بين النجم المصري محمد كريم وشركة Dark Castle العالمية بهوليوود، للإنتاج السينمائي لتقديم فيلم رعب جديد من بطولته بعنوان Book of Chaos.













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