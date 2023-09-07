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الخميس، 07-09-2023 11:57 ص

محمد منير يكشف سبب إلغاء جولته في أمريكا

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري محمد منير سبب إلغاء جولته الغنائية في الولايات المتحدة، التي كانت مقررة بداية سبتمبر (أيلول) الجاري.

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وأوضح منير، الشهير بلقب 'الكينج'، أن عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بينه وبين الشركة المنظمة هو السبب الرئيسي لإلغاء حفلاته هناك، وليس بسبب مرض أو تعرضه لوعكة صحية، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكان من المقرر أن يحيي منير ثلاث حفلات في أمريكا، بداية من الجمعة 1 سبتمبر (أيلول) في ولاية نيويورك، والسبت 9 سبتمبر (أيلول) في ولاية كاليفورنيا، والسبت 16 سبتمبر (أيلول) في ولاية فلوريدا."

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