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الثلاثاء، 21-12-2021 01:44 م

محمود التركي مسك ختام حفلات مهرجان أم الإمارات

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الوكيل الإخباري - اختتم النجم العراقي الشاب محمود التركي، حفلات مهرجان أم الإمارات 2021، بحفل كبير  "جمهوراً وتنظيماً"، تخلله غناء مجموعة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور غناء وترديداً.

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وسط صيحات الفرح الكبيرة ومشاعر المحبة، قدمها على مدار ساعة ونصف الساعة، حملت أجواء الفرح بين الجمهور الحاضر في كورنيش أبو ظبي من مختلف الجنسيات الإماراتية والعراقية والعربية.

وما إن أطل محمود التركي على المسرح، استقبله الجمهور بعبارات الترحيب والتصفيق والصيحات التي عبّرت عن محبتهم، ليتنقل برفقة فرقته الموسيقية التي تضم أهم العازفين وأشهرهم في الوطن العربي بقيادة المايسترو هيثم سعدون، عبر مجموعة من الأغنيات، من بينها أغنية "اشمك" التي يحفظها الجمهور، وأغنية "تعال اشبعك حب أشبعك دلال" والأغاني "فقدت الناس، تدرون شقلّي"، وغيرها من أهم أغنياته.  

 

المصدر - نواعم 

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