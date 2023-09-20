الأربعاء 20-09-2023
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الأربعاء، 20-09-2023 10:52 ص

مدير أعمال الفنانة شيرين السابق يحسم حقيقة خلافهما

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الوكيل الإخباري- أعلن الإعلامي المصري، إيهاب صالح أنه يحضّر لمشروع إذاعي جديد وقوي، يستضيف فيه ضيوفا سيظهرون بشكل مختلف.

وفي التفاصيل، أشار إيهاب إلى انه لم يتوفق بالعمل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب عندما كان مديرا لأعمالها، لكن ما حدث لا يُضايقه لأنه حقق إنجازات كثيرة في الفترة القصيرة مع صاحبة أغنية "آه يا ليل"

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كما أكد أنه رغم انفصاله عمليا عن شيرين، لكنها ستبقى الفنانة الأولى المفضّلة له، آملا أن يستضيفها في برنامجه الإذاعي الجديد وموضحاً أنه لم يدخل بخلاف مع شيرين عبد الوهاب، بل يتبادلان الاحترام والحب، لكن ما حصل هو أن طريقة العمل معها لم تكن مناسبة لهما، معلقا: "يمكن أن خلقي ضيق شوي، كان لازم استحمل شوية".

 

الجديد


 




 

 


 

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